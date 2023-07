Pescara, trovato in possesso di una dose di hashish: fermato un 23enne

PESCARA – Nel pomeriggio odierno, in via Nicola Fabrizi, sotto il porticato adiacente a Piazza della Rinascita, durante le attività di pattugliamento nel centro cittadino, la Squadra Volante ha proceduto al controllo di due giovani sospetti. Entrambi, alla vista degli agenti, hanno cercato di allontanarsi. Uno dei due è stato bloccato e subito dopo l’identificazione, trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, posta sotto sequestro.

L’altro giovane è riuscito a dileguarsi abbandonando sul posto altra sostanza stupefacente della stessa tipologia. Durante la fuga, lo stesso ha colpito con la bicicletta in suo uso uno degli agenti che aveva cercato di bloccarlo, cagionandogli lesioni ad un piede. Il 23enne fermato, di nazionalità egiziana, è stato segnalato per il possesso di droga per uso personale. Sono in corso accertamenti per identificare il fuggitivo; la droga che lo stesso ha abbandonato è stata sequestrata.