Diretta Pescara – Trapani: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 22 dicembre alle 15 si gioca Pescara – Trapani, gara valida per la 17° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Allo Stadio Adriatico Cornacchia domenica 22 dicembre si gioca Pescara – Trapani, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 15. La squadra abruzzese è reduce dalla sconfitta esterna di Frosinone e in classifica è dodicesima con 21, a pari merito con l’Empoli. Otto lunghezze in meno per i siciliani, che nel turno precedente hanno perso tra le mura amiche contro in pisa e che in classifica occupano il penultimo posto.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili su circuiti listicket e punti vendita abilitati, con possibilità di acquisto anche on-line attraverso la pagina ufficiale Pescara Calcio o presso il the official store Pescara Calcio di via Carducci 69. Apertura del botteghino dello stadio Adriatico (lato nord) previsto per il giorno gara. I prezzi sono i seguenti.

CURVA NORD – intero 12,50 euro – ridotto 9,00 euro

CURVA SUD – intero 12,50 euro – ridotto 9,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18,00 euro – ridotto 13,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34,00 euro – ridotto 24,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48,00 euro – ridotto 34,00 euro

POLTRONISSIMA – intero 90,50 euro – ridotto 63,00 euro

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Pescara con Kastrati tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Scognamiglio e da Zappa e Masciangelo ai lati. A centrocampo Memushaj, Palmiero e Busellato. Sulla trequarti Machin di supporto alla coppia d’attacco formata da Galano e Borrelli. Probabile modulo 4-3-3 per il Trapani con Carnesecchi in porta e retroguardia composta da Fornasier e Scognamillo al centro e da Candela e Grillo ai lati. In mezzo al campo Corapi, Taugourdeau, Moscati. Tridente offensivo foemato da Biabiany, Evacuo e Pettinari.

Le probabili formazioni di Pescara – Trapani

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri.

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Candela, Fornasier, Scognamillo, Grillo, Corapi, Taugourdeau, Moscati, Biabiany, Evacuo, Pettinari. Allenatore: Castori.