Pescara, sviluppo imprenditoriale: Masci a confronto con Vladimir Ulakhovich

PESCARA – Le nuove opportunità imprenditoriali in Bielorussia. Questo il tema al centro di una visita di cortesia che ha visto protagonisti il Sindaco di Pescara Carlo Masci e Vladimir Ulakhovich, presidente della Camera di Commercio Bielorussa.

Guidato dal dott. Michele Sacchini, il rappresentante camerale del paese dell’Est è stato accolto ieri 5 settembre nell’ufficio del Sindaco per un confronto informale sulle possibilità, per le aziende pescaresi, di sviluppare imprenditoria in Bielorussia. Ulakhovich era reduce dall’incontro avuto il 4 settembre con la Camera di Commercio di Teramo, cui sta facendo seguito un giro esplorativo tra le città abruzzesi.

Vladimir Ulakhovich, in una precedente visita in Italia sottolineò che la Camera di commercio bielorussa promuove l’interazione delle imprese che lavorano per il bene dei due Paesi.