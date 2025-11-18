Pescara, successo per l’evento “Dal silenzio al coraggio” contro la violenza sulle donne

PESCARA – L’incontro organizzato da Azzurro Donna Abruzzo e svoltosi ieri presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando quanto il tema della tutela delle donne e del contrasto alla violenza di genere sia profondamente sentito dalla cittadinanza. L’evento, introdotto dall’Assessore Avv. Valeria Toppetti Responsabile Regionale di Azzurro Donna Abruzzo, ha visto la presenza di numerose autorità istituzionali e di professioniste che, con competenza e sensibilità, hanno offerto un quadro chiaro e approfondito delle principali sfide e delle risposte necessarie per sostenere le donne vittime di violenza.

L’Avv. Laura Marchese ha illustrato in modo puntuale le diverse forme di violenza – fisica, psicologica, economica, digitale e di controllo – evidenziando come spesso esse si intreccino e si manifestino in maniera progressiva. Ha inoltre approfondito le principali tutele giuridiche e i diritti riconosciuti alle donne, sottolineando l’importanza della consapevolezza e della capacità di chiedere aiuto tempestivamente. L’Avv. Teresa Francese ha concentrato il suo intervento sugli strumenti concreti che l’ordinamento mette a disposizione per proteggere le donne.

Ha spiegato come intervenire legalmente contro uomini violenti, quali percorsi attivare e quali misure di protezione possono essere richieste alle autorità competenti. Ha rimarcato il ruolo decisivo della rete istituzionale e associativa nel rendere effettiva la tutela. La Dott.ssa Maria Dorinda Silvestri ha presentato il tema della giustizia riparativa, descrivendola come un approccio complementare alla giustizia penale. Ha evidenziato come essa possa offrire percorsi di rielaborazione, responsabilizzazione e ricostruzione, sia per le vittime sia, nei casi in cui sia opportuno, per gli autori di reato. Un modello che non sostituisce le pene, ma le integra, favorendo la prevenzione di recidive e la ricomposizione delle fratture sociali.

Infine, la Dott.ssa Stella Semproni ha affrontato l’importante e delicato tema della relazione con l’uomo narcisista, illustrandone i tratti tipici e i meccanismi psicologici manipolatori. Ha fornito indicazioni pratiche su come riconoscere precocemente tali dinamiche e su quali strategie adottare per difendersi e recuperare la propria autonomia emotiva.

L’Assessore Valeria Toppetti, Responsabile Regionale di Azzurro Donna ha dichiarato: “Ringrazio la responsabile cittadina l’Avv. Mariavittoria Monaco per aver organizzato e coordinato con me questo importante dell’evento, coinvolgendo relatrici di grande spessore umano e professionale. Viviamo l’urgenza e la necessità di continuare a lavorare insieme per promuovere una cultura di rispetto, libertà e protezione per tutte le donne”.

L’Avv. Mariavittoria Monaco, Responsabile Cittadina Azzurro Donna, ha dichiarato: “Ringrazio le grandi professioniste intervenute per i loro contributi che hanno arricchito tutti i presenti, e ringrazio anche tutte le figure istituzionali intervenute. In particolare, esprimo gratitudine al Presidente del Consiglio regionale, Dott. Lorenzo Sospiri, al Sindaco di Pescara, Avv. Carlo Masci, e naturalmente all’Assessore Valeria Toppetti che, come responsabile regionale di Azzurro Donna, ha saputo creare una grande rete di donne nel nostro territorio. La grande partecipazione a questo evento ha confermato l’importanza di un impegno comune e trasversale contro ogni forma di violenza”.