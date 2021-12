Pescara, strada Colle Marino: al via i lavori per la nuova condotta fognaria

Il consigliere comunale Di Pasquale rende noto che gli interventi partiranno nella settimana di Natale e consentiranno a un centinaio di famiglie di allacciarsi alla rete fognaria cittadina

PESCARA – Stanno per partire i lavori di realizzazione di una condotta fognaria completamente nuova nella parte alta di strada Colle Marino, che permetterà di eliminare definitivamente almeno 10 fosse Imhoff, compresa la più grande a servizio dell’asilo nido comunale ‘Raggio di Sole’. Circa un centinaio di famiglie entro qualche settimana saranno allacciate alla rete fognaria cittadina, grazie all’intervento dell’Aca messo in cantiere dal Presidente Giovanna Brandelli.

Il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale ,ufficializzando l’apertura del cantiere, ha spiegato:

“Purtroppo ancora oggi, anno 2021, ci sono zone della città di Pescara che non sono coperte dalla rete fognaria cittadina per lo smaltimento delle acque reflue. Che significa che in quei quartieri i liquami vengono smaltiti tramite le fosse Imhoff, delle vasche di accumulo che periodicamente vanno svuotate e bonificate, con tutti i costi connessi a carico dei cittadini, senza dimenticare le problematiche determinate da interventi di manutenzione eventualmente tardivi, che spesso possono far traboccare gli stessi fossi. Una delle zone più penalizzate era la parte alta di Strada Colle Marino, dove i problemi si sono fatti ancora più evidenti con i nuovi insediamenti abitativi. Ovviamente, con il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, abbiamo sottoposto la problematica al Presidente dell’Aca Brandelli, che ha messo in calendario la progettazione della linea completamente nuova, ovvero non parliamo semplicemente del rifacimento di una linea rovinata dal tempo e dall’usura, ma della realizzazione di un tratto di rete fognaria sinora mai esistito e da costruire ex novo. Tale intervento ci permetterà concretamente di eliminare almeno 10 fosse Imhoff, tra le quali quella di dimensioni più grandi che raccoglieva i liquami dell’asilo nido comunale Raggio di Sole. Le opere saranno finanziate dall’Aca per 100mila euro e con un ulteriore contributo di 50mila euro del Comune di Pescara e – ha proseguito il consigliere Di Pasquale – sono già state date in affidamento. In questi giorni stanno arrivando i materiali necessari per la realizzazione della condotta e per Natale cominceranno i lavori che verranno completati entro qualche settimana. Ai cittadini, ovviamente, chiediamo comprensione e collaborazione per la presenza di un cantiere che è però fondamentale e strategico per risolvere un problema storico. Tra l’altro non ci fermeremo qui, perché il secondo step dell’intervento riguarderà le famiglie che ancora vivono nel punto di incrocio tra strada Colle Marino e via Maestri del Lavoro e che ugualmente oggi devono gestire i propri liquami con le Fosse Imhoff e che invece ora potranno allacciarsi direttamente alla condotta in corso di realizzazione. All’Aca abbiamo anche chiesto l’esatta mappatura dei fossi oggi ancora esistenti a Pescara per poter programmare con il Comune di Pescara la loro progressiva eliminazione e la sostituzione con nuove condotte”.