Pescara, la storia dei “Fratelli Bucco” e dei loro prodotti

PESCARA – Lo stabilimento chimico-farmaceutico “Fratelli Bucco” fa parte della storia della città di Pescara. L’azienda aveva per oggetto la fabbricazione ed il commercio di prodotti chimici-farmaceutici, specialità medicinali, droghe ed affini. I tre fratelli che la costituirono erano Vito, Federico e Beniamino. Già nel 1889 su importanti riviste del settore venivano esaltati alcuni prodotti della “Fratelli Bucco”: “ Citrato di magnesia – Dopo lunghi e pazienti studi la Ditta Fratelli i Bucco è riuscita a preparare questo prodotto nel modo il più perfetto. Il suo citrato di magnesia non deve quindi essere confuso con quelli scadenti che si offrono a vile prezzo. Effervescenza istantanea, solubilità perfetta, bianchezza rara, granulazione simpatica, leggerezza rimarchevole, sapore squisitissimo, inalterabilità garantita, sono i pregi di questo prezioso citrato di magnesia” e ancora “l Fratelli Bucco di Pescara (Abruzzi) – Questo Stabilimento, che data da pochi anni appresso la redenzione d’Italia, per la bontà dei suoi prodotti, seppe acquistarsi sempre più credito, ed oggi viene messo al rango delle Case più importanti del genere” e poi “Lo Stabilimento Bucco, con processo speciale che dà ottimi risultati, prepara già da parecchi anni una essenza di china calissaya che ha acquistato il favore generale per le sue proprietà di racchiudere sotto piccolo volume tutti i principi attivi delle migliori cortecce”. Insomma una azienda leader del settore. Ma chi erano i Fratelli Bucco ? Vito, Federico e Beniamino erano nati tutti a San Vito Chietino, in provincia di Chieti, in “borgo del Salvatore”, da Ermenegildo Bucco (“farmacista” figlio di Francesco e Cristiana Bianco) e da Luisa Iavicoli (figlia di Pietro e Maddalena Iezzi). I loro genitori si erano sposati a San Vito Chietino, lui trentatreenne e lei ventenne, il 22 maggio del 1825. Oltre ai tre arrivarono in casa Bucco altri figli e tra questi: Teresa Domenica (12 luglio 1829); Maria Vittoria Angelica Serafina (9 aprile 1832); Ernesto Domenico Emiliano (11 marzo 1837); Maria (20 maggio 1840).

Ecco i dati dei tre Fratelli Bucco:

Vito Francesco Paolo BUCCO nacque a San Vito Chietino il 2 aprile 1835. Sposò, il 7 gennaio del 1867, a Francavilla a Mare (Ch) Rachele Paolini (figlia di Achille). E in “secondi voti” sposò Filomena Ricci. Morì a Pescara il 12 gennaio del 1914.

Federico Domenico Natale BUCCO nacque a San Vito Chietino il 24 dicembre del 1843. Sposò Teresa Onofri. Morì a Pescara il 2 gennaio del 1924.

Beniamino Francesco Saverio BUCCO nacque a San Vito Chietino il 12 agosto del 1846. Sposò Giuseppina D’Annunzio. Morì a Pescara l’8 febbraio del 1912.

L’azienda farmaceutica Bucco, nata probabilmente nel 1887, successivamente divenne, il 13 febbraio 1909, Società anonima “Stabilimento chimico-farmaceutico” con sede in Pescara (capitale di lire 300,00 – l’atto fu registrato presso lo studio dell’Avv. Alfonso Cianciosi notaio residente in Pescara). Solo nel 1958 la famiglia Bucco decise di passare la mano a Francesco Angelini industriale marchigiano (“FATER”).

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”