Pescara, spaccio di stupefacenti: quarantacinquenne ai domiciliari

PESCARA – Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di M. A., classe ‘73 di origine barese, residente a Pescara.

Lo stesso deve espiare la pena di mesi 6 di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole e condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, reati commessi sino al 7.10.2009 in Montesilvano (PE). Personale della Squadra Mobile ha eseguito il provvedimento.