Pescara, spaccio stupefacenti: arrestato 55enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha eseguito una perquisizione a carico di B. D. 55enne, presso la sua abitazione ubicata nella zona portanuova di Pescara.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente e precisamente: gr.336 di marijuana oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Per tali motivi B. D. veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G., così come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno.