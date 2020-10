Pescara, spaccio di stupefacenti: arrestato un 42enne

PESCARA – Nella serata di ieri, nel quartiere Rancitelli, poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, hanno sottoposto a controllo di polizia un uomo il quale, alla vista degli operatori, ha cercato di allontanarsi.

Il soggetto è stato identificato per V.E. 42enne pescarese pluripregiudicato per reati in materia di traffico di sostanza stupefacente, sfruttamento della prostituzione ed innumerevoli truffe a mezzo web. Visti i precedenti penali e l’atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale con esito positivo.

Nelle tasche della giacca, infatti, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, suddivise in 5 buste.

Il predetto è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 dpr 309/1990 e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere sottoposto al giudizio direttissimo che avrà luogo in mattinata odierna.