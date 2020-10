Alanno, commemorazione defunti: informazioni su visite Cimiteri

ALANNO – “Al fine di regolarizzare i flussi di persone che si recheranno ai Cimiteri comunali, nei giorni di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre l’ingresso e conseguente uscita è consentita esclusivamente dai varchi segnalati. Inoltre durante le visite ai defunti occorrerà mantenere sempre il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone e utilizzare mascherine, evitando il creare capannelli o assembramenti e, in caso di eccessivo affollamento, l’accesso potrà essere temporaneamente sospeso per dare modo alle persone all’interno di defluire verso l’uscita.

É vietata qualsiasi forma di assembramento anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto. Nella giornata di domenica 1 novembre, giorno in cui si prevede una maggiore affluenza di visitatori, se ritenuto opportuno, sarà attuato un servizio di misurazione della temperatura corporea a quanti faranno ingresso ai nostri cimiteri.

Si rende noto che cerimonie religiose all’interno degli stessi cimiteri sono sospese dal giorno 30 ottobre al giorno 4 novembre.

L’emergenza epidemiologica in atto richiede l’adozione di misure adeguate per prevenire situazioni che possano favorire la trasmissione del contagio; il rispetto delle misure sarà garantito dalla presenza degli agenti di Polizia Municipale, di altri organi di Polizia, dai volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile e dal personale dipendente di questo Ente.

Si invitano i cittadini di pianificare, per quanto possibile, la visita ai propri cari defunti non concentrandole nella sola giornata di domenica 1 novembre. Faccio appello al senso di responsabilità dei singoli cittadini affinché vengano seguiti questi citati semplici accorgimenti” è questa la comunicazione a firma del sindaco di Alanno, Oscar Pezzi in occasione della Commemorazione dei defunti.