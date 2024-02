Pescara, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un 23enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, sono stati eseguiti mirati servizi di controllo sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche della città, con particolare attenzione a quelle aree urbane dove solitamente si registrano eventi criminali quali spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori, occupazione e vandalizzazione di edifici e spazi pubblici.

L’attività si è svolta con l’impiego di operatori della Questura e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo. Durante tali controlli, nei giardini posti nei pressi del terminal bus, sono stati rinvenuti due involucri contenenti hashish dal peso complessivo di quasi 35 grammi.

I controlli hanno interessato anche il lungomare dove un uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti poichè trovato in possesso di oltre 30 dosi di hashish già confezionate e pronte allo spaccio, oltre alla somma di 90 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 23enne è stato notato, sul tratto di spiaggia libera posta nella zona centrale della città, mentre veniva avvicinato da un altro giovane al quale, con un movimento fulmineo, consegnava qualcosa. Tale gesto, seppur rapido, è stato notato dagli agenti che immediatamente bloccavano i due. Dagli immediati accertamenti è emerso che vi era stata la vendita di una dose di hashish per dieci euro. Durante il controllo, il giovane ha tenuto un atteggiamento ostile e non collaborativo, tentando inutilmente di sfuggire agli operatori, probabilmente per disfarsi della sostanza stupefacente detenuta. Gli operatori hanno proceduto alla perquisizione all’esito della quale sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa dosi. Sulla scorta di quanto emerso dall’attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La cinturazione della zone oggetto di controlli ha consentito di osservare la movimentazione di mezzi e persone e di controllare 125 veicoli, identificare oltre 250 persone e contestare 2 violazioni al Codice della strada.