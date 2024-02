Carnevale 2024 a Pescara: due eventi per le famiglie

PESCARA – Sono due gli appuntamenti promossi dal Comune per Carnevale, il 12 e il 13 febbraio, rivolti alle famiglie di Pescara e non solo a loro, con l’obiettivo di far divertire i più piccoli. L’annuncio arriva dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore Alfredo Cremonese che oggi ha portato in giunta la delibera sui due appuntamenti. Il programma si svilupperà nelle ore pomeridiane, nel centro commerciale naturale.

Il 12, cioè lunedì prossimo, dalle 15:30 alle 19:30, sfileranno in centro performer e una street band con costumi scenografici, sarà in funzione una macchina itinerante per lo zucchero e le mascotte si occuperanno della consegna di regalini ai bambini che potranno divertirsi anche con il truccabimbi. Una parte di questo programma sarà replicato anche il pomeriggio successivo, spiega Cremonese.

Il 13 febbraio, dalle 16:00 alle 19:00, le vie pedonali del centro ospiteranno lo spettacolo “Favole in strada” con l’esibizione di performer sui trampoli e attori professionisti, per far immergere i bambini nel magico mondo delle fiabe, prosegue l’assessore.

“Vogliamo regalare due pomeriggi di divertimento ai bambini mantenendo viva la tradizione di Carnevale, e crediamo che questi appuntamenti possano agire da volano per le attività commerciali”, commenta il sindaco Masci. “Non uno ma due pomeriggi di svago e di divertimento per i più piccoli”, sottolinea l’assessore Cremonese che ha promosso una due giorni, anziché un solo evento. “Anche in questa occasione puntiamo sulla street art e sulle performance teatrali che affasciano grandi e piccini. E richiamiamo le famiglie nel centro della città, cuore pulsante della nostra Pescara, accogliendo tutti nell’area pedonale. Il mio invito a partecipare è rivolto a tutti”.