Pescara, sostegno per attività estive delle associazioni culturali

Da domani, 19 maggio sul sito online del Comune l’avviso pubblico. L’assessore Paoni Saccone: “Spingiamo gli operatori a rimettersi in gioco”

PESCARA – A seguito delle misure restrittive emanate a livello nazionale per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19, le piccole e medie realtà associative attive in ambito culturale hanno dovuto annullare o ridurre fortemente la propria attività; con conseguenti effetti negativi sulla funzione di arricchimento e di inclusione sociale che tali realtà determinano. In qualche circostanza si è assistito anche alla parziale dispersione della base associativa.

Sulla base di questa analisi, tramite un Avviso pubblico l’Assessore alla Cultura e ai beni culturali, Mariarita Paoni Saccone, ha inteso promuovere e sostenere progetti e iniziative culturali da svolgersi nel periodo giugno/agosto 2021, proposti da Associazioni culturali senza scopo di lucro, iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative, nella categoria relativa alla consulta di settore “Cultura”, ed operanti nel territorio comunale. Si tratta di progetti che siano destinati a favorire la diffusione della cultura, del pensiero filosofico, storico, artistico e scientifico, soprattutto se legati alle tematiche di interesse generale e di dibattito socio-culturale. È stata in sintesi descritta una rosa di iniziative ed eventi che accompagneranno i cittadini nei primi momenti in cui sarà possibile riprendere le attività.

L’intento è quello offrire la possibilità di riavvicinarsi alla cultura dal vivo, dopo mesi di sofferta inattività e sospensione determinate dalla situazione epidemiologica. .

L’Avviso e la relativa modulistica saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pescara, nella sezione Avvisi, Concorsi e Bandi, da giovedì 20 maggio; scadenza fissata alle ore 12:00 di lunedì 31 maggio.