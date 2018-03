Pescara: slittano a dopo Pasqua i lavori di Enel nel centro cittadino

Blasioli e Giampietro: “Raccolte le istanze di cittadini e commercianti. La nuova data sarà comunicata per tempo”

PESCARA – Il vicesindaco e assessore alla Manutenzione Antonio Blasioli e il presidente della Commissione Commercio Piero Giampietro:

“Nella mattinata di lunedì 26 marzo, a fronte di alcune segnalazioni arrivate all’Amministrazione da residenti e commercianti delle vie del centro interessate dai lavori di Enel che prevedevano l’interruzione della corrente per la mattinata del 28 marzo, abbiamo lavorato con l’ingegner Giuseppe Nicoletti di Enel Distribuzione perché potessero essere spostati a dopo Pasqua.

Enel si è detta disponibile, quindi la corrente sarà assicurata nella giornata di mercoledì 28 e i lavori previsti saranno effettuati in una data successiva alle festività pasquali, che verrà comunicata per tempo. Ringraziamo Enel per questa disponibilità, com’è noto i lavori sono necessari anche per dare soluzione ai guasti riscontrati nel centro cittadino e altrove in città, ci preme che vengano svolti subito e al meglio, perché le criticità trovino la giusta soluzione, ma oggettivamente si è lavorato con Aca sotto la pioggia per garantire la riapertura di Corso Vittorio e tenere chiusi i negozi il mercoledì della settimana Santa veramente poteva aggravare la situazione di chi con pazienza ha sopportato una settimana di lavori”.