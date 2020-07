Pescara, siglato protocollo di cooperazione tra Guardia Costiera e 118

Minervino: “La crescita e lo scambio tra le diverse professionalità permetterà al nostro territorio di avere servizi più operativi e pronti a rispondere alle diverse emergenze e necessità”

PESCARA – Un importante Protocollo d’Intesa è stato siglato questa mattina, presso la Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara, tra la locale Azienda Unità Sanitaria Locale, rappresentata dal direttore del servizio di emergenza del 118 Dott. Alberto Albani ed il reparto aereo della Guardia Costiera di Pescara, comandato dal Capitano di Fregata Davide Severino.

Il protocollo, frutto di una consolidata cooperazione interistituzionale tra Enti deputati al soccorso, mira principalmente a garantire un programma di addestramento condiviso che permetterà un reciproco accrescimento per le categorie di operatori coinvolti. In particolare, il personale medico e paramedico del servizio 118 potrà acquisire le competenze teorico-pratiche necessarie per operare in sicurezza sugli elicotteri del Corpo delle Capitanerie di Porto in caso di eventi emergenziali di particolare gravità. Gli equipaggi di volo della Guardia Costiera, invece, potranno beneficiare della professionalità del personale del 118, che curerà l’approfondimento delle nozioni sanitarie funzionali alle attività di primo soccorso.

L’evento, che attesta e valorizza l’impatto delle crescenti sinergie tra due differenti Amministrazioni Pubbliche sul benessere della collettività locale, si è svolto alla presenza dell’assessore alla sanità della Regione Abruzzo, D.ssa Nicoletta VERI’, del Direttore Generale dell’A.U.S.L., Dr. Vincenzo Ciamponi Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello Salvatore Minervino che ha dichiarato: “queste sinergie sono fondamentali per il bene della collettività tutta. La crescita e lo scambio tra le diverse professionalità permetterà al nostro territorio di avere servizi più operativi e pronti a rispondere alle diverse emergenze e necessità. La Guardia Costiera è sempre disponibile ad offrire il proprio supporto a queste iniziative”