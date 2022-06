Pescara, sfalcio delle erbe due volte al mese nei parchi cittadini

PESCARA – La manutenzione a ciclo continuo dei 62 parchi cittadini prosegue con particolare impegno da parte degli addetti incaricati dal Comune. Le squadre di operai si occupano di quattro o cinque aree verdi al giorno, garantendo in questo modo due passaggi al mese per lo sfalcio delle erbe e la pulizia giornaliera per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini contenenti rifiuti e carta.

“Personalmente ho molto a cuore i parchi di Pescara – ha detto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Cristian Orta – e quotidianamente vado a dare un’occhiata perché ritengo che la cura vada garantita per l’immagine e il decoro della città. In particolare in questo momento, in cui le temperature hanno subito una brusca impennata, bisogna prestare la massima attenzione. A tal fine la collaborazione di Pescara Multiservice è fondamentale”.

Orta tiene a precisare anche la situazione in alcune aree specifiche della città: “Proprio perché conosco lo sforzo che l’amministrazione ha messo in atto, con l’ufficio che si occupa del Verde Pubblico, per portare avanti il programma estivo di tutela e pulizia di parchi e giardini trovo risibile qualche tentativo diffamatorio messo in campo da qualche bontempone della politica. Credo invece che la città di Pescara non abbia mai avuto prima di ora servizi così efficienti e sfido chiunque a dimostrare il contrario”.

Nella giornata di ieri sono stati intanto completati gli interventi anche al Parco dei Sogni di via Mafalda di Savoia, che oggi si presenta nelle migliori condizioni a disposizione di bambini e adulti. “Nella frenesia di lamentarsi per il solo gusto di farlo – ha concluso Orta – qualcuno si è dimenticato di passarci per diversi giorni rimediando l’ennesima brutta figura.Una cosa è certa: Pescara e la sua capacità d’accoglienza vengono prima di tutto”.