Giugliobasket 2022: conclusi i primi tre tornei di basket giovanile

GIULIANOVA – Tra il grande entusiasmo dei giovani atleti partecipanti e l’ammirazione da parte del pubblico, si sono conclusi i primi 3 tornei della manifestazione di basket giovanile Giugliobasket 2022 – Tornei del Mare, in corso sul litorale della Città di Giulianova e ben 50 sono state le squadre che si sono già susseguite sui campi da gioco tra Piazza del Mare, il Palacastrum e la Tensostruttura di Via Simoncini e lo stabilimento balneare Dino’s.

La kermesse di basket giuliese, che ha avuto inizio il 12 giugno e si concluderà il 10 luglio prossimo, annovera quest’anno ben 7 tornei, ognuno per una specifica categoria: Aquilotti, Esordienti, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16/17 e Under 19. Per il 10° torneo “Lido di Giulianova” Cat. Aquilotti (nati nel 2011-2012), che si è svolto dal 12 al 15 giugno sui 16 clubs partecipanti, è risultato vincitore l’ASD Basket Reggello, seguita da Angiulli Bari e Costone Siena, mentre il 19 giugno si è concluso il 10° torneo “Costa d’Abruzzo” dedicato alla categoria Esordienti (nati nel 2010-2011) che ha visto la partecipazione di 14 squadre e sul gradino più alto del podio il club di Anzio, con il Lecce e l’Atomica Spoleto rispettivamente al secondo e terzo posto.

E con la vittoria della Virtus Roma 1960 e Russi Basket e Ponte di Nona secondo e terzo classificato, è giunto a termine anche il 5° Torneo “Trofeo del Mare” per la Cat. Under 16/17 che con 20 clubs ha registrato il più alto numero di squadre partecipanti. In una Piazza del Mare gremita di pubblico si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione con il coinvolgimento di diverse figure istituzionali: erano presenti il Sindaco del Comune di Giulianova Jwan Costantini, il Consigliere comunale con delega allo sport, Livio Persiani, il Consigliere Comunale Ernesto Ciafardoni, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova, Marilena Andreani, il Presidente del Consiglio direttivo regionale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), Francesco Di Girolamo, il Delegato Provinciale CONI Teramo, Italo Canaletti, il Presidente dell’Ente Porto di Giulianova, Fabrizio Ferrante, il Vice Presidente del Comitato Gemellaggio e fratellanza del Comune di Giulianova, Antonio Fusaro, e il Co-Founder e Account Manager dell’Agenzia Goon Comunicazione partner dell’evento.

Riconosciuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro Giugliobasket è una manifestazione nazionale ed internazionale che, dal lontano 2008 è giunta ormai alla sua 14° edizione ed ha presentato, nel corso di questi lunghi anni, la città di Giulianova e il litorale abruzzese ad un pubblico sempre più vasto proveniente da tutta l’Italia e anche oltre confine. Infatti, con le sue oltre 1500 presenze, tra atleti, accompagnatori, arbitri e familiari al seguito, l’evento ha assunto oggi una portata sportiva e turistica non indifferente, ed è annoverato ormai da anni nel calendario Giuliaeventi, rappresentando una realtà consolidata tra le manifestazioni estive della cittadina giuliese.

I prossimi appuntamenti, costantemente aggiornati sulla pagina FB della manifestazione (https://www.facebook.com/giugliobasket/), saranno in ordine cronologico il 10° Torneo “Spiaggia d’oro” Cat. Under 15, nati nel 2007-2008 (25-26-27-28 giugno 2022), il 13° Torneo “Marevivo” Cat. Under 13, nati nel 2009-2010 (29-30 giugno-1-2 luglio 2022), il 3° Torneo “Coppa del Mare” Cat. Under 14, nati nel 2008-2009 (03-04-05-06 luglio 2022) e il 1° Torneo “Coppa Adriatica” Cat. Under 19 nati nel 2003-2004 (07-08-09-10 luglio 2022).