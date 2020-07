Pescara, serata dedicata alla bellezza: allo Stadio del Mare le finali

Saliranno sul palco 56 bellissime e bellissime per conquistare l’ambito titolo nazionale. Pescara farà il tifo per Samuele Dalloni, 17enne di Spoltore e Camilla De Berardinis, 16 anni di Pescara

PESCARA – La lunga attesa è finita. Sabato 1 agosto si assegnano infatti i primi titoli nazionali di bellezza dopo il duro periodo del lockdown. E sarà proprio Pescara ad ospitare questo grande evento allo Stadio del Mare dove, dalle ore 21.30, andranno in scena le finalissime nazionali dei concorsi di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020 sotto l’egida dell’agenzia “Claudio Marastoni” con il patrocinio del Comune di Pescara e della Camera di Commercio di Chieti e Pescara.

IN 56 SUL PALCO: FOGGIA E MODENA LE CITTA’ PIU’ RAPPRESENTATE

Sarà un vero e proprio festival della bellezza con 32 finalisti nel concorso di Mister Italia e 24 finaliste in quello di Miss Grand Prix. Tutto lo “Stivale” è rappresentato con la provincia di Foggia che porta ben tre concorrenti nella finale maschile (“doppietta” per le province di Treviso, Napoli, Sondrio, Pisa e Pesaro Urbino), mentre la bellezza emiliana spopola tra le ragazze con ben 4 rappresentanti da Modena (due per Roma, Teramo e Macerata).

Tutta Pescara farà il tifo per i rappresentanti della città in finale con Samuele Dalloni, 17enne di Spoltore, e Camilla De Berardinis, 16 anni di Pescara, chiamati al difficile ruolo di “profeti in patria”. Ad incoronare i nuovi Mister Italia e Miss Grand Prix saranno i vincitori dei concorsi 2019, la marchigiana Saida Habibi e il romano Giulio Schifi.

AL CENTRO DELLA SCENA NAZIONALE

Pescara diventerà per una sera capitale nazionale dello spettacolo. Lunga infatti la lista di vip attesi allo Stadio del Mare. A cominciare dai due presidenti di giuria, Anna Falchi e Beppe Convertini, la coppia che ha conquistato record di audience su Raiuno alla conduzione di “C’è tempo per”. Ma ci saranno anche grandi nomi del mondo della moda con gli stilisti Rocco Barocco e Antonio Ventura De Gnon, della televisione e del cinema con l’attrice Sofia Bruscoli, la produttrice Clarissa Leone, il modello Marcelo Fuentes, il sensitivo delle dive Solange e tanti altri. Non mancherà la musica con l’atteso show di Soniko, rapper veneto rivelazione musicale dell’estate. Anche le istituzioni saranno in platea con il sindaco Masci e l’assessore Cremonese. Lo show sarà condotto da Jo Squillo.

UOMINI, DONNE E MOTORI

Per tutta la giornata saranno aperte le porte del “Villaggio della bellezza” allestito nel piazzale antistante l’auditorium Flaiano. Sarà un modo per prepararsi all’evento serale “sbirciando” tra le prove generali dello spettacolo e le bellissime auto e moto Ducati esposte sotto i gazebo. Tutta la manifestazione si svolge in totale sicurezza con lo scrupoloso rispetto delle linee guida previste dalla normativa anti-Covid sia nazionale che regionale. L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).