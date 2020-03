Pescara, Sante Messe in diretta streaming del 15 marzo: ecco dove

Sospese fino al 3 aprile le cerimonie religiose, comprese quelle funebri. Quando e dove poter ascoltare la Santa Messa e pregare il 15 marzo

PESCARA – In osservanza delle disposizioni adottate dal Governo per evitare rischi di diffusione del COVID-19, dovuti ad assembramenti, le Messe con i fedeli sono sospese in tutta Italia fino al 3 aprile, e con esse anche tutte le altre celebrazioni liturgiche, funerali compresi.

Si potrà continuare a pregare personalmente seguendo le celebrazioni trasmesse in televisione e alla radio.

Domenica 15 marzo alle ore 11 nella Parrocchia di San Marco Evangelista la Santa Messa domenicale sarà celebrata in forma privata e potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/sanmarcope).

Stessa cosa per la Chiesa di San Cetteo (https://www.facebook.com/sancetteo/videos/500367717532987/). Alle 11.30 trasmetteremo in diretta streaming la Santa Messa da parrocchia Santa Lucia (https://www.facebook.com/parrocchiasantalucia.pescara/)

Per chi volesse segnalarci delle Messe in Abruzzo trasmesse in streaming può inviarci una mail a direttore@lopinionista.it specificando link, nome Chiesa e località.