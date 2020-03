Pescara, interventi di sanificazione della strade: ecco dove

Il 13 e 14 marzo verranno sanificate le seguenti strade: corso Umberto, piazza Sacro Cuore, piazza della Rinascita, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Trento, via Piave, via Parini, via Carducci, viale Leopoldo Muzii, via Quarto dei Mille

PESCARA – “Parte da domani, venerdì 13 marzo, la maxi operazione di sanificazione di tutte le strade di Pescara contro l’emergenza coronavirus. Inizieremo con le vie del centro, con interventi che saranno ripetuti per due giorni consecutivi, al fine di garantire la reale igienizzazione del manto d’asfalto, per poi allargarci a raggiera sino a coprire tutto il territorio. È questo il nuovo dispositivo deciso con Ambiente Spa al fine di dare il nostro contributo concreto nel garantire una città pulita, in ordine e igienicamente impeccabile, fondamentale per contrastare la diffusione del virus”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il provvedimento assunto.

“Già nei giorni scorsi, come amministrazione comunale, con Ambiente Spa, abbiamo avviato la riorganizzazione dei servizi ambientali non appena si è alzata l’asticella del livello d’attenzione e di allarme, con l’assunzione di provvedimenti drastici a livello nazionale – ha sottolineato l’assessore Del Trecco -. Il nostro obiettivo è quello di garantire un controllo completo del territorio, assicurando ai cittadini l’erogazione dei servizi, nella tutela degli utenti, ma anche del personale di Ambiente Spa, limitando, dunque, le occasioni di contatto, rafforzando le connessioni on line e telefoniche, e predisponendo un piano serrato per il lavaggio e la sanificazione delle strade, che prevede l’utilizzo di acqua con un 20 per cento di cloro, indispensabile per contrastare l’eventuale presenza di virus e batteri. Ora siamo pronti a partire e cominceremo domani, venerdì 13 marzo”.

Le strade che domani e sabato 14 marzo verranno sanificate sono le seguenti: corso Umberto, piazza Sacro Cuore, piazza della Rinascita, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Trento, via Piave, via Parini, via Carducci, viale Leopoldo Muzii, via Quarto dei Mille.

“Le operazioni di sanificazione verranno ogni volta ripetute per due giorni consecutivi sulle stesse strade individuate nel programma – ha spiegato l’assessore Del Trecco – perché in questo modo avremo la garanzia di aver agito in modo efficace e sanitariamente adeguato. Da lunedì il programma sarà progressivamente allargato sino a coprire l’intera città, raggiungendo rapidamente le periferie. Ad agevolare l’intervento è la quasi totale assenza di traffico che permette ai nostri mezzi di muoversi agevolmente anche nel centro della carreggiata. Ai cittadini rinnoviamo l’invito a collaborare con le Istituzioni, impegnate in prima linea per superare nel modo più indolore e rapido possibile l’emergenza in corso, semplicemente restando a casa”.

Foto di repertorio