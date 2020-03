Fossacesia, attivato il Servizio SOS – Covid-19

L’obiettivo dell’iniziativa del Comune è quello di evitare che le persone più esposte al rischio del contagio debbano uscire di casa

FOSSACESIA (CH) – Il Comune di Fossacesia ha attivato il servizio SOS COVID-19 per le persone in stato di bisogno che hanno urgenza di beni di prima necessità. A comunicarlo é lo stesso Comune attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. L’obiettivo è quello di evitare che le persone più esposte al rischio del contagio debbano uscire di casa.

Per usufruire del servizio basta contattare il numero 346 6767634 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 tutti i giorni dal lunedì al venerdì oppure rivolgersi all’Assessorato Politiche Sociali – 0872 608740, e Comune di Fossacesia, 0872 62221.