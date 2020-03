Pescara, riunione Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Sono stati valutati i modelli operativi più efficaci per consentire il controllo sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine volto al contenimento dell’epidemia da COVID-19

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto, dr.ssa Gerardina Basilicata. Erano presenti i sindaci dei comuni di Pescara e Montesilvano, i vertici provinciali delle Forze di polizia, i rappresentanti della Direzione Marittima, delle specialità della Polizia di Stato, della Provincia, della ASL, dell’ENAC, della SAGA e la Direzione Aeroportuale.

In attuazione della direttiva del Ministro dell’Interno dell’8 marzo scorso, sono stati valutati i modelli operativi più efficaci per consentire il controllo sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine volto al contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Il modello operativo già avviato nelle prime ore della stessa mattinata del 10 marzo, sarà perfezionato in un tavolo tecnico presso la Questura di Pescara.

Il Prefetto ha comunicato la costituzione di un tavolo di monitoraggio permanente sull’attuazione delle misure previste dal D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 da parte delle amministrazioni competenti, che opererà in Prefettura. Si è infine condivisa l’opportunità di svolgere da parte di tutti i soggetti interessati, nei rispettivi ambiti di competenza, una adeguata campagna informativa in merito ai rischi connessi all’emergenza in corso, ai provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche e ai doveri di collaborazione dei cittadini.

A tal fine la Prefettura di Pescara informa che sulla home page del sito istituzionale della Prefettura è stata attivata un’ampia finestra nella quale sono consultabili i vigenti atti normativi, le regole sanitarie a cui attenersi, indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020, le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno sulle modalità attuative delle raccomandazioni del citato decreto del 9 marzo 2020, e sono stati attivati i link verso i siti della Regione Abruzzo e del Governo per prendere visione rispettivamente della normativa e delle faq.