Pescara, rissa aggravata e porto abusivo di arma: ai domiciliari un 35enne

PESCARA – Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva in regime domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di D.F.A., classe ’83, pescarese.

Il predetto deve espiare la pena di 3 mesi di reclusione, in quanto condannato in via definitiva per il reato di rissa aggravata e porto abusivo di arma; fatto commesso in data 7.08.2015 a Pescara.

Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione da personale della Squadra Mobile che ha proceduto all’ esecuzione.