Pescara, riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione: ecco dove

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara, per iniziativa dell’assessorato alla Pubblica illuminazione, ha proceduto in queste ultime settimane a riqualificare gli impianti a servizio di diversi quartieri cittadini. L’assessore Gianni Santilli e il consigliere comunale Cristian Orta hanno seguito in prima persona tutta la procedura che ha permesso di ammodernare, con l’introduzione di sistemi a led, quindi allo scopo di determinare un consistente risparmio energetico, le strutture insistenti su Via del Santuario, viale Regina Elena e Viale Primo Vere.

In particolare nel tratto che interessa la riviera sud – dove i lavori sono in fase di completamento – si sta procedendo alla totale sostituzione delle strutture preesistenti con nuovi pali che hanno il vantaggio di illuminare sia le sede stradale che il percorso ciclopedonale. Più in generale, si è determinato quindi un conseguente miglioramento sia in termini di sicurezza che di estetica delle arterie cittadine su citate. L’assessore Santilli e il consigliere Orta hanno sottolineato come “il programma degli interventi di efficientamento sta andando avanti e prevede opere analoghe in gran parte del territorio comunale”.