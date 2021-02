Diretta Pescara – Reggina: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Il 6 febbraio alle 14 si gioca Pescara – Reggina, gara valida per la 21° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere in diretta la partita

PESCARA –Sabato 6 febbraio 2021, allo Stadio Adriatico – Cornacchia, si giocherà Pescara – Reggina, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Chievo e in classifica ora é ultimo, in solitaria, con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte; 16 gol fatti e 35 subiti. Nelle ultime cinque gare hanno conseguito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. I calabresi sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Salernitana e sono in sedicesima posizione con 19 punti, frutto di 4 successi, 7 pareggi e 9 sconfitte; 17 reti realizzate e 26 subite. Hanno un bilancio di 1 vinta, 2 pareggiate e 2 perse nelle ultime cinque partite. Di seguito il link per seguire la webcronaca in diretta della partita quindi le probabili formazioni.

CRONACA DELLA PARTITA IN TEMPO REALE

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Breda potrebbe stravolgere la sua formazione mandando in campo i suoi col 4-3-2-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Balzano e Masciangelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bocchetti e Volta. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Tabanelli e Rigoni mezze ali mentre davanti spazio a Maistro e Machin alle spalle di Odgaard. Nella Reggina in dubbio Delprato, Lakicevic e Situm mentre Baroni dovrà verificare nelle prossime ore la disponibilità di Okwonkwo e Kingsley. Tornano disponibili Di Chiara e Crisetig, che dovrebbero giocare dal primo minuto. Probabile modulo 4-2-3-1 con Nicolas in porta, pacchetto difensivo composto da Del Prato e Di Chiara sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Loiacono e Cionek. A centrocampo Crimi e Crisetig. Sulla trequarti spazio a Edera, Folorunsho e Menez, di supporto al’unica punta Montalto.

Le probabili formazioni di Chievo – Pescara

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Volta, Masciangelo; Tabanelli, Valdifiori, Rigoni; Maistro, Machin; Odgaard. Allenatore: Breda

REGGINA – (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. Allenatore: Baroni.

Foto di repertorio