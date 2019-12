Pescara, reati vari: una donna ai domiciliari

PESCARA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, ha sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, una cittadina italiana D. A.. La predetta dovrà espiare la pena residua di mesi 5 e giorni 27 di arresto, per un cumulo di pene per reati commessi in Pescara tra il 2011 e il 2014.

Il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara è stato eseguito dal personale della Squadra Mobile.