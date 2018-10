Pescara, reati contro il patrimonio: arrestato un 34enne

PESCARA – Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha rintracciato presso via G. da Fiore,a Pescara, B.U. 34enne pescarese già noto per diversi trascorsi giudiziari, in particolare per reati contro il patrimonio (furti aggravati, furti in abitazione ed invasione di edifici), evasione e traffico di stupefacenti. A causa dei reati commessi, nel gennaio 2018 era stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con molteplici prescrizioni.

Gli Agenti della Squadra Volante effettuavano ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria che permettevano di appurare altresì a carico del predetto, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara, dovendo espiare la pena residua detentiva di 1 anno e 7 giorni, per sopravvenute condanne inerenti i citati pregiudizi penali. Il medesimo veniva pertanto arrestato e condotto presso la locale casa circondariale.

La Polizia di Stato in data di ieri ha inoltre eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila unitamente al SIEP della Procura della Repubblica di Pescara, per cui il personale della Squadra Mobile sottoponeva alla misura degli arresti domiciliari G.A., 50enne pescarese, per l’espiazione della pena di 1 anno 9 mesi e 25 giorni di reclusione, per cumulo di reati commessi negli anni compresi tra il 2004 e il 2013, inerenti la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e vari reati contro il patrimonio.

La Polizia di Stato, in data di ieri ha altresì eseguito un’ordinanza di carcerazione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona a carico di J. M. 42enne polacco, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per la durata di 4 anni.

Il personale della Sezione Polizia Stradale di Pescara che intercettava il predetto, all’esito delle procedure di rito conduceva il medesimo presso la casa circondariale di Chieti.