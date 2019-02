Pescara, Rancitelli: denunciati gli aggressori dei giornalisti

PESCARA:Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà i responsabili dell’aggressione ai giornalisti Chierchini David e Piervincenzi Daniele, subita mentre si trovavano nel quartiere Rancitelli di Pescara per realizzare un servizio per “RAI 2”.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno consentito di identificare i tre pescaresi responsabili dell’aggressione per: C. K., classe ’94 – D. P. J., classe ‘96 – G. M., classe ’84.

I tre sono stati indagati per i delitti di cui agli artt. n. 110 – 582 – 583 e 610 C. P. per aver minacciato verbalmente ed aggredito fisicamente i componenti della troupe televisiva della RAI inviati per la trasmissione televisiva “Popolo Sovrano” ai quali veniva impedito di svolgere liberamente il proprio lavoro di reportage.