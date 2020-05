Pescara, pulizia tombini in via Elettra e Cesare Battisti: la nota del sindaco

PESCARA – “In tutto questo periodo abbiamo continuato regolarmente a pulire i tombini. Grazie ai dipendenti di Ambiente spa che hanno lavorato in condizioni difficilissime per garantire la pulizia della nostra città. Qui siamo in via Elettra, in via Cesare Battisti, al centro storico”. Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha reso noto le attività di pulizia svolta in questi giorni da Ambiente spa.

OSPEDALE A TEMPO DI RECORD

In un post di ieri il sindaco ha ricordato come nel corso dei tg su Rete 4 e Italia 1 si è parlato dell’efficienza di Pescara per la realizzazione a tempo di record dell’Ospedale Covid 19.

