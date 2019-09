Pescara, Provincia: Zaffiri su istituzione Centro Operativo Protezione civile

Il Presidente interviene sulla richiesta del consigliere provinciale Vespa relativa all’istituzione del COP

PESCARA – “Prima di fare una ‘giornalata’ sarebbe sempre opportuno conoscere le competenze dell’Ente nel quale si ricopre la carica di consigliere. Nello specifico: la Provincia di Pescara, dopo la scellerata Legge Del Rio numero 56 del 2014 non ha più la funzione della Protezione civile passata alla Regione Abruzzo, ma ha solo quelle di scuole e viabilità. Tradotto: prima di chiedere di istituire un servizio e di destinare i locali di via Avezzano, ex spazi della Croce Rossa sfrattata dall’ex Presidente per un capriccio politico, alla creazione dell’Ufficio del COP – Centro Operativo della Protezione civile, il consigliere Domenico Vespa, sindaco di Villa Celiera, dovrebbe conoscere quali sono i compiti e le possibilità operative della stessa Provincia. A questo punto sarà mia premura personale far recapitare al sindaco Vespa un vademecum sulle funzioni della sua Provincia, documento che magari avrà modo di studiare per preparare una futura sana politica di opposizione”.

È il commento del Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri alla richiesta pervenuta dal consigliere provinciale Vespa inerente l’istituzione del COP.

“Nella nostra Provincia non c’è alcuna pratica ferma, né attività in ritardo, a differenza di chi ci ha preceduto e di quanto pensa il consigliere Vespa – ha sottolineato il Presidente Zaffiri -. Ma è evidente che gli atti della Provincia devono necessariamente corrispondere alle funzioni precipue dell’Ente. Nel caso specifico, mi sorprende la richiesta di Vespa, di destinare i locali in via Avezzano al Centro Operativo di Protezione civile provinciale. E mi sorprende perché, in virtù della carica ricoperta, Vespa dovrebbe ben sapere che oggi la Provincia fa parte del COV, Centro Operativo Viabilità sito proprio in parte di quei locali da circa due anni, che viene attivato direttamente dalla Prefettura in caso di emergenza, in altre parole, oggi non si giustificherebbe più l’istituzione di un servizio che non rientra tra le nostre funzioni. Ci spiace per questo brusco scivolone – ha ancora detto il Presidente Zaffiri – su una buccia di banana che qualcuno ha lasciato sotto il piede del consigliere Vespa, ma lo aiuteremo a recuperare conoscenza e coscienza delle funzioni della Provincia attraverso due appunti documentali utili per il proseguimento della propria attività amministrativa”.