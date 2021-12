Pescara, Provincia: conferenza del presidente Ottavio De Martinis

De Martinis: “Sarò il presidente di tutti, ripartiamo dalla sicurezza delle strade e delle scuole e dal turismo”

PESCARA – Ieri mattina, nella Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, si è svolta la conferenza stampa del presidente Ottavio De Martinis, alla presenza dei segretari provinciali della Lega Lino Galante e di Fratelli d’Italia, Stefano Cardelli e del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nonché coordinatore provinciale di Forza Italia. A fine conferenza anche il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo è intervenuto, rivolgendo i complimenti al nuovo presidente.

“Ringrazio ancora una volta tutte le forze di centrodestra che mi hanno sostenuto – ha detto il presidente De Martinis – , rivolgo i miei complimenti ai consiglieri eletti e ringrazio di cuore chi ha sostenuto, fin dall’inizio, la mia candidatura alla guida della Provincia di Pescara, la quale da qualche anno, con la riforma Delrio, ha attraversato alcune vicissitudini, che mi auguro possano essere superate in termini non solo economici, ma anche di personale. Le priorità saranno quelle della viabilità e delle scuole, lavorerò non solo per migliorare il decoro, ma soprattutto la sicurezza. Mi impegnerò, inoltre, per creare una rete tra tutti i comuni della provincia e per dare sinergia e forza anche al turismo. Dopo le feste incontrerò i sindaci di tutti e 46 i Comuni e visiterò tutti gli istituti scolastici. Mi piace rimarcare che questa vittoria è stata oltre ogni aspettativa, ringrazio anche il polo civico che mi ha sostenuto e che ha visto nella mia persona una risposta valida per il territorio. Sarò il presidente di tutti al di là dei colori politici. Rivolgo un in bocca al lupo a tutti i consiglieri eletti. Ripartiremo tutti dall’ottimo lavoro svolto da parte di Antonio Zaffiri, che ringrazio”.

“Abbiamo conquistato un ottimo risultato a livello provinciale – ha affermato il segretario provinciale della Lega, Lino Galante – . Siamo passati da due a tre consiglieri nella Provincia di Pescara. De Martinis ha preso voti anche dalla lista civica e sono certo, che farà un buon lavoro così come lo sta facendo a Montesilvano. Ringrazio il presidente uscente Zaffiri per l’ottimo lavoro svolto, ora toccherà a De Martinis portarlo a termine. Oltre alle strade e alle scuole credo sia importantissimo puntare sulla valorizzazione turistica della provincia. Faccio un augurio di buon lavoro a tutti gli eletti”.

Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha rivolto un in bocca al lupo al neo presidente della Provincia De Martinis, dicendo che questa consiliatura dovrà ripartire dall’annullamento della riforma Delrio e dichiarandosi fiero di aver contribuito alla crescita del centrodestra nella provincia con lo straordinario risultato di 8 a 4.

Anche il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Cardelli si è dichiarato molto soddisfatto del risultato: “Abbiamo stravinto nella Provincia, questo è stato un successo eccezionale. Un ringraziamento a tutti e un augurio al presidente De Martinis e alla sua squadra”.