Pescara, prorogata l’accensione impianti di riscaldamento fino al 1° Maggio

PESCARA – Tenuto conto dell’abbassamento delle temperature e del peggioramento delle condizioni climatiche in essere ancora in questi giorni sul territorio comunale, il sindaco Carlo Masci ha firmato questa mattina l’ordinanza che espande fino al primo del mese di Maggio il normale periodo annuale di possibile esercizio degli impianti di riscaldamento, fatto salvo il rispetto delle restanti disposizioni in materia.

