Pescara, progetto di inclusione sociale che unisce ANMIC e Comune

Guarda all’inclusione sociale inerente i diritti dei disabili e la piena accessibilità alle strutture pubbliche, ricettive e turistiche e vuole dare nuova linfa al sito dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Pescara

PESCARA – Una sinergia tra Comune e Anmic per creare una mappa cittadina senza ostacoli. Questo in sintesi il progetto di inclusione sociale presentato oggi in Sala Giunta del Comune di Pescara dal vicesindaco Gianni Santilli, dall’assessore alle attività produttiva Alfredo Cremonese, dall’assessore alle politiche per la disabilità Nicoletta Di Nisio, dai consiglieri Fabrizio Rapposelli (presidente commissione attività produttive), Maria Rita Carota (presidente commissione politiche sociali) e Christian Orta, alla presenza dei rappresentanti delle categorie produttive di Pescara.

Il progetto guarda all’inclusione sociale inerente i diritti dei disabili e la piena accessibilità alle strutture pubbliche, ricettive e turistiche e vuole dare nuova linfa al sito dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Pescara: InfoAccessibilità (www.infoaccessibilità.it), ospitato sul portale del Comune di Pescara e nato per dare a tutti i titolari di attività a servizio del pubblico la possibilità di inserire le specifiche misure a favore dell’accessibilità. L’inserimento dei dati permetterà di stilare una mappa della città accessibile e fare da bussola a chi ha bisogno di frequentare locali pubblici, esercizi commerciali e strutture ricettive prive di barriera architettoniche.

L’obiettivo del sito InfoAccessibilità.it è quello di assicurare, a titolo del tutto gratuito, a tutti gli operatori economici della città l’inserimento in una lista con tutti i nominativi di tutte le categorie produttive che hanno provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di un servizio che permetterà una proficua collaborazione tra il Comune, le attività produttive e la popolazione disabile, utile per informare e responsabilizzare sempre di più il mondo produttivo cittadino nei confronti di chi si muove con difficoltà nel tessuto urbanistico cittadino.