Asili nido a Montesilvano: stilata la graduatoria dei bambini ammessi

Di Giovanni: “Stiamo portando avanti i lavori di pulizia generale e sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici delle strutture di via Chiarini e via Foscolo”

MONTESILVANO – L’Azienda speciale ha stilato la graduatoria degli 82 bambini (dai 0 ai 36 mesi) ammessi agli asili nido “Lo Scoiattolo” di via Chiarini e “Filomena Delli Castelli” di via Foscolo. L’elenco degli ammessi si può consultare sul sito del Comune di Montesilvano (https://www.comune.montesilvano.pe.it/).

Le due strutture possono ospitare 75 posti, restano in lista di attesa 7 bambini, ma l’assessore Barbara Di Giovanni e l’Azienda speciale rassicurano che avranno la possibilità di essere inseriti nel momento in cui si verificheranno delle rinunce. Le linee guida nazionali hanno disposto, così come per le scuole di ogni ordine e grado, la riapertura dei nidi per il 14 settembre. La data però dovrà essere confermata anche dalla Regione Abruzzo, l’amministrazione comunale è infatti in attesa delle indicazioni regionali. Gli ingressi ai nidi saranno scaglionati per effettuare i nuovi inserimenti, al momento sono stati riconfermati 23 bambini.

“In attesa delle disposizioni regionali, stiamo seguendo le linee guida nazionali, per riaprire gli asili nido comunali in massima sicurezza – afferma l’assessore agli Asili Nido e alla Refezione scolastica Barbara Di Giovanni – , in funzione della prevenzione del rischio di contagio Covid-19. Stiamo portando avanti i lavori di pulizia generale e sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici delle strutture di via Chiarini e via Foscolo. I ministeri di Istruzione, Lavoro, Salute, Pubblica Amministrazione, Pari opportunità e Famiglia, in raccordo con Anci, associazioni di settore e sindacati, hanno fornito le indicazioni per il rientro in classe e anche per l’accesso ai nidi per i bambini il personale addetto.

A scopo preventivo le linee guida sottolineano che i bambini da 0-36 mesi con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 gradi dovranno restare a casa. Al momento non c’è alcun problema per i bambini in lista di attesa, ogni anno circa il 30% di famiglie, che ha partecipato all’avviso per l’asilo nido rinuncia all’iscrizione per vari motivi, così da riuscire ad inserire tutti. Ad oggi sono arrivate le riconferme dei 24 bimbi iscritti lo scorso anno. Potranno essere inseriti 50 bambini in via Chiarini e 25 in via Foscolo e saranno seguiti da 18 educatrici e 3 ausiliarie. Si potranno garantire orari a tempo pieno dalle ore 8 alle 17 e part time dalle 8 alle 13. Il costo della retta dipende dal modello Isee, in caso di famiglie con due figli che frequentano è possibile applicare una riduzione. I bambini disabili hanno la priorità nella graduatoria, mentre a parità di punteggio entra chi ha l’Isee più basso”.