Pescara, progetto “Esperienze”: iniziativa per diversamenti abili

Di Nisio: “serve ai ragazzi per dare a loro fiducia, integrarli nel mondo lavorativo. Sono per me fonte di soddisfazione soprattutto quando li vedo sorridere per quello che riescono a realizzare”

PESCARA – Si è svolta stamani a Pescara presso lo stabilimento balneare Ippo Beach Club in Lungomare Papa Giovanni XXIII° 77, la Conferenza Stampa convocata per illustrare il Progetto “Esperienze” che vede il coinvolgimento di ragazzi con disabilità intellettiva relazionale e che ha, come obiettivo, l’acquisizione dell’autonomia, dell’inclusione e della fiducia dei loro mezzi attraverso il lavoro. Il Progetto è realizzato su iniziativa dell’assessorato Politiche per la disabilità, Ascolto del disagio sociale, Associazionismo sociale del comune di Pescara retto dall’assessore Nicoletta Di Nisio con l’associazione Sport21 Abruzzo OVD e i titolari degli stabilimenti Ippo Beach Club e Mila.

Con questo innovativo progetto si vuole inserire il diversamente abile in un programma di educazione e formazione attraverso il lavoro e l’assistenza e la vita di relazione. L’obiettivo è di ridurre, attraverso soprattutto processi di motivazione, i Gap cognitivi che gli impediscono l’inclusione nella società e nel mondo del lavoro.

Erano presenti i due titolari degli stabilimenti balneari che collaborano e ospitano l’iniziativa: Luigi Iervese di Ippo Beach Club e Andrea Lancia di Mila con la Presidente dell’associazione Sport21 Abruzzo Angelina Fantoni. Presenti il capogruppo Udc del comune di Pescara Massimiliano Pignoli, l’assessore Nicoletta Di Nisio e i ragazzi che svolgono il Progetto “Esperienze”.

“Ringrazio innanzitutto i titolari degli stabilimenti che hanno permesso di svolgere l’iniziativa con questi splendidi ragazzi – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – questo Progetto serve ai ragazzi per dare a loro fiducia, integrarli nel mondo lavorativo e inoltre, aggiungo, che questi ragazzi sono per me fonte di soddisfazione soprattutto quando li vedo sorridere per quello che riescono a realizzare”.

“Iniziativa molto importante – sottolinea la Presidente di Sport21 Angelina Fantoni – per quanto riguarda la disabilità intellettiva. Ampliamo il nostro progetto iniziato attraverso la pratica sportiva che ha coinvolto, anche con ottimi risultati agonistici, i ragazzi che hanno così acquisito una certa autonomia. Adesso questa autonomia la testiamo con attività di avviamento al lavoro”.

“Sono presente oggi per questa utile iniziativa – ha detto il capogruppo Udc del comune di Pescara Massimiliano Pignoli – che è resa possibile grazie al nostro assessore che è sempre attiva nel sostenere e avviare Progetti vicini alla famiglia e ai diversamente abili con l’intento di non dare assistenzialismo ma inclusione”.