Pescara, potenziamento del patrimonio verde cittadino: al via gli interventi

PESCARA – Un intervento senza precedenti sul patrimonio verde della città di Pescara che nell’arco di quattro mesi cambierà gran parte del suo aspetto in vie e piazze. Saranno infatti piantumate in luoghi specifici del territorio comunale 358 piante, lì dove quelle esistenti sono morte o fortemente ammalorate, come nel caso di Piazza Garibaldi, Piazza Duca d’Aosta, via Chieti e altre; ma si opererà anche in altre 22 strade di Pescara dove da almeno un decennio vi sono aiuole vuote. Un’operazione di restyling ad ampio raggio per potenziare e rinnovare il profilo green di quella che un tempo era stata indicata da Antonino Liberi, nel suo grande sogno, come una città-Giardino.

Il piano è stato presentato questa mattina nel corso di un incontro con la stampa locale tenutosi nel punto dei primi lavori in calendario, in Piazza Garibaldi, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore al Verde e ai Parchi, Gianni Santilli, dei responsabili dell’ufficio competente del Comune e dell’impresa che già questa mattina era a lavoro.

“Qui in piazza Garibaldi – ha dichiarato il sindaco Masci – da molto tempo la vegetazione presente, rappresentata dai lecci, è stata contaminata dalla cocciniglia che non può essere aggredita con i fitofarmaci proibiti nelle città. Questo distrugge le nostre piante che non possiamo però certamente lasciare così. Pianteremo a Pescara 358 piante, che quantitativamente e qualitativamente sono state scelte da esperti perché adatte a un clima con il nostro. Ci saranno anche interventi sperimentali come quello in via Chieti, strada che cambierà la sua immagine per introdurci in un nuovo percorso che sarà valido per tutto il territorio. Questo piano che presentiamo oggi è solo il primo passo, perché abbiamo almeno un milione di euro da investire per l’immediato futuro, oltre al milione e 200mila euro che utilizzeremo per la rigenerazione della pineta dannunziana”.

In via preliminare è stato indagato un territorio urbano molto vasto, costituto da oltre 90 tra strade e piazze che ha portato al censimento di circa 500 punti d’impianto (asole e aiuole) potenzialmente bisognosi di ordinaria manutenzione. In questa cornice sono state individuate per gli interventi le aree a più alta densità abitativa e dove si registra la più altra affluenza di popolazione su base giornaliera.

“Questi sono i primi interventi in programma – ha detto l’assessore Gianni Santilli -perché in questo spazio di Piazza Garibaldi i lecci presenti sono morti o morenti. Abbiamo la disponibilità di 350mila euro per questo programma di attività e quindi potremmo affacciarci alla stagione estiva con un’immagine della città certamente migliore agli occhi di quanti la raggiungeranno per vacanza o per visitarla. Mi preme anche rendere noto che con l’ulteriore finanziamento da un milione di euro potremo successivamente agire in altre parti del territorio pescarese su cui abbiamo eseguito un monitoraggio attento per poter agire in maniera mirata a beneficio della comunità, che spero apprezzi gli sforzi dell’amministrazione in questo senso. Anche alla luce del fatto che uno degli obiettivi è quello di migliorare le condizioni microclimatiche e il decoro. Una cosa è certa: lavoriamo per rendere la nostra città più verde e più bella”.

I benefici apportati saranno quelli di una maggiore biodiversità, una migliore caratterizzazione del paesaggio urbano, una diversa attenzione alle manutenzioni post-impianto; ma le perfomances ambientali non saranno meno rilevanti a cominciare dall’ombreggiamento e raffrescamento dell’aria all’assorbimento delle polveri in sospensione, dall’implementazione della produzione di ossigeno all’abbattimento dell’anidride carbonica Le specie che saranno piantumate vanno dal platano al pino domestico, dal pino d’Aleppo ai liriodendri (o alberi dei tulipani), dall’acacia alla koelreuteria, dalla robinia ai ciliegi da fiore. In Piazza Italia in particolare verranno insediate, inoltre, piante da siepe belle e profumate.

Questi, di seguito, luoghi e vie dove si interverrà nei prossimi tre mesi, in particolare per la sostituzione o per la modifica delle attuali condizioni: via Italica, via C. di Ruvo, via Thaon de Revel, via Bardet,via B. Croce, via Bastioni, via della Fornace Bizzarri, via Musone, via A.Moro, via Tiburtina, scuola Primaria “San Silvestro”, scuola “Silone”, piazza Le Laudi, via Latina, via Botticelli, via Veneto, via Monte Bove, piazza Duca D’Aosta, piazza Italia.

Il rifacimento ex novo della sistemazione a verde è in programma in via Chieti, piazza Garibaldi, piazza Duca d’Aosta e piazza Italia.