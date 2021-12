Diretta Pescara – Pontedera: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 12 dicembre alle 17.30 si gioca Pescara – Pistoiese per la 18° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pescara – Pistoiese, che si giocherà domenica 12 dicembre allo Stadio “Adriatico-Cornacchia” con calcio di inizio previsto per le ore 17.30.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Pistoiese, valida per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abruzzesi vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Grosseto e in classifica sono quinti, a pari merito con l’Ancona Matelica, con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte con 22 gol fatti e 24 subiti. I toscani sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il Gubbio e sono terzultimi a quota 14 punti, con un cammino di tre vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte e con 14 reti realizzate e 27 incassate. Il Pescara ha vinto gli ultimi due confronti diretti all’Adriatico, anche se le due squadre non si affrontano dalla stagione 2008/2009.

L’arbitro

A dirigere il match sarà diretta da William Villa di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza di Mestre e Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia.

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Gaetano Auteri, tecnico del Pescara, nella consueta conferenza stampa della vigilia ha dichiarato che a Grosseto la squadra ha giocato bene, con continuità di rendimento nell’arco dei 90′, e pertantoquasi tutti verranno confermati. I suoi dubbi riguardano Memushaj e Diambo: il primo ha carisma, esperienza e capacità tecniche, il secondo é esuberante ma deve crescere. Si é preso le responsabilità per alcune scelte sbagliate fatte nel corso della stagione e della Pistoiese ha detto che é una squadra che propone gioco e tiene bene il campo, alla quale la classifica non rende giustizia perché avrebbe meritato più punti.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri ritrova Drudi, che ha scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Illanes, Drudi e Veroli. A centrocampo troviamo invece Diambo e Pompetti; sulle fasce Zappella e Rasi . Tridente offensivo composto da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

QUI PISTOIESE – La formazione allenata da Sassarini potrebbe adottare invece il modulo 3-5-2, schierando dal in prote Crespi e dal 1′ Sabotic, Ricci. In cabina di regia Castellano con Santoro e Romano; sulle corsie esterne e Mezzoni e Martina. Davanti Vano e Pinzauti.

Le probabili formazioni di Pescara – Pistoiese

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Drudi, Veroli; Zappella, Diambo, Pompetti, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Radaelli, Frascatore, Ingrosso, Cancellotti, Nzita, Memushaj, Valdifiori, Chiarella, Bocic, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri.

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Sabotic, Ricci, Gennari; Mezzoni, Romano, Castellano, Santoro, Martina; Vano, Pinzauti. A disposizione: Donini, Toselli, D’Antoni, Pertica, Stijepović, Minardi, Ubaldi, Sottini, Mal, Basani, Valiani, Moretti. Allenatore: Sassarini.