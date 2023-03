Pescara Pallanuovo – Palermo: la presentazione della partita

PESCARA – È una sfida fondamentale quella che attende domani, sabato 25 marzo alle 13:30, il Pescara Pallanuoto, impegnato a Le Naiadi contro il WP Palermo nel diciassettesimo turno del campionato di serie A2 girone Sud. Uno spareggio salvezza a tutti gli effetti, tra il Delfino e i siciliani allenati dall’ex Paolo Malara. I biancazzurri occupano attualmente la quartultima posizione in classifica, l’ultima utile per garantirsi la permanenza nella serie senza passare dai play out, con 2 punti di vantaggio proprio sul Palermo. Il sorpasso è avvenuto la settimana scorsa, grazie al successo conquistato dai ragazzi di Franco Di Fulvo nella vasca dell’Ischia e la contemporanea sconfitta interna dei siciliani, battuti dall’Ancona. Vincere per il Delfino significherebbe mettere cinque lunghezze di margine rispetto alla zona retrocessione, a cinque giornate dal termine della regular season.

“Mi aspetto una battaglia” dice mister Di Fulvio prima della sfida. “Loro sono una buona squadra, hanno giocatori di spessore e un ottimo allenatore. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, come sabato scorso, giocando di squadra e aiutandoci l’uno con l’altro”. Poi prosegue: “La sfida con il Palermo è importante ma non decisiva: nelle ultime cinque partite loro avranno possibilità di fare punti e recuperare, anche in caso di sconfitta contro di noi. Credo che la salvezza diretta ce la giocheremo con loro e con il Latina”.

Per la partita contro il Palermo Di Fulvio deve rinunciare all’australiano Holden. Al suo posto rientra Spera. Questi i convocati:

Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Spera, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Castagna.