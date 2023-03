Olimpia Mosciano – Roseto Basket 20.20: dove vedere la diretta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo due impegni casalinghi consecutivi, il Roseto Basket 20.20 è di scena domani, sabato 25 marzo, sul parquet dell’Olimpia Mosciano. Si tratta della prima di cinque finali, che ci condurranno alla conclusione della fase a orologio e ai primi verdetti stagionali. Nonostante la classifica, che vede i giallorossi all’ottavo posto con un record di 6-16, possa ingannare non è affatto un impegno facile e andrà affrontato con il massimo della concentrazione, per evitare di incorrere in brutti scherzi. Già nella gara di ritorno della prima fase, infatti, la squadra di coach Verrigni ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo la Braderm, uscendo sconfitta di sole otto lunghezze.

Mosciano ha cambiato molto nel corso della stagione, perdendo diversi elementi importanti ma sostituendoli con altri altrettanto validi. È una squadra votata all’attacco, il migliore al di fuori delle prime quattro della classifica, che ha ottimi tiratori sugli scarichi ma anche uomini capaci di creare e segnare dal palleggio. La forza dell’Olimpia risiede soprattutto nel reparto esterni, nello specifico nei due playmaker Alberione (19,8 punti di media) e Natalini e nel tiratore croato Barbarosa, autore della bellezza di 32 punti nell’ultimo incrocio con il 20.20. Sotto canestro, a sostituire Lestini è arrivato l’esperto Carrara, che si affianca a Dyatlov, giovane in rampa di lancio e in grosso miglioramento, e al veterano De Lutiis.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l’ultima, senza scendere di intensità e rispettando allo stesso modo ogni avversario. Domani dovremo difendere forte sui loro piccoli, meglio di come abbiamo fatto l’ultima volta in cui ci siamo sfidati, e non farli tirare soprattutto nei primi secondi dell’azione”.

Appuntamento quindi a domani, sabato 25 marzo, alle ore 18 al Palasport di Viale Terracini. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Roseto 20.20 e canale YouTube.