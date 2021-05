Pescara Pallanuoto – Perugia 7-9: il racconto del match

PESCARA – E’ una sconfitta tanto amara quanto dolorosa quella che il Pescara Pallanuoto subisce a domicilio per 7-9 contro la Libertas Perugia alla piscina Il Passetto di Ancona, nella 5^ giornata del campionato di serie B, girone 4. Quella contro gli umbri era una partita da vincere per ipotecare la salvezza e allontanare l’incubo play-out: i biancazzurri non ci sono riusciti, complicandosi ulteriormente la vita con il gol del + 2 ospite arrivato a 5’’ dalla fine. Una marcatura che pesa come un macigno: in caso di arrivo a pari punti infatti (le squadre sono attualmente appaiate a quota 6), questa rete farebbe pendere la bilancia a favore dei perugini. I play-out, insomma, appaiono sempre più probabili.

Ospiti avanti con Grassi, raddoppio di Nicolò Cimbali, Trabucco accorcia le distanze, ma prima della pausa Biancalana fa 1-3. Secondo parziale tutto pescarese, con i gol di Mancini, D’Aloisio, Micheletti e De Vincentiis. Dopo la pausa Perugia aumenta i giri: trova il gol con Calandra, subisce quello di De Vincentiis, ma poi impatta la gara grazie alla doppietta di Grassi. Nell’ultimo tempo Giordano riporta avanti i suoi, ma il finale è tutto degli ospiti, che prima pareggiano con Pennicchi e poi trovano i gol decisivi di Nicolò Cimbali e Renna.

“Mi sembrava di essere su Scherzi a Parte”, è il commento amaro di mister Franco Di Fulvio. “Abbiamo perso una partita da polli. Ancora una volta ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Ho visto tanta confusione, errori in fase di ripartenza, in fase di tiro. Nell’ultima azione ho cercato di organizzare la squadra per non prendere il gol del meno 2. Non ci siamo riusciti. Come responsabile tecnico devo prendermi tutte le responsabilità”. E guardando avanti spiega: “Torniamo a lavorare in vasca, abbiamo ancora tre partite di campionato. Se ci saranno i play-out ce li giocheremo”.

PARZIALI: 1-3, 4-0, 1-3, 1-3

PESCARA PALLANUOTO: Febbo, Mancini (1), Cipriani, De Vincentiis (2), Bogni, Castagna, Giordano (1), Cerasoli, Micheletti (1), D’Aloisio (1), Trabucco (1), Santarelli, Recchia. All. Di Fulvio

LIBERTAS PERUGIA: Bevilacqua, Taverna, Cimbali M., Calandra, Testi, Arcangeli, Pennicchi, Renna, Biancalana, Bartocci, Grassi, Cimbali N., Lepore. All. Arcangeli