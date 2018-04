Pescara,”NordichiAmo 2018″: passo dopo passo verso la salute

Domenica 8 aprile ,presso la sala consiliare del Comune, un seminario informativo sui benefici del Nordic Walking e una camminata dimostrativa in città

PESCARA – Domenica 8 Aprile prossimo presso la Sala consiliare del Comune di Pescara si terrà l’evento “NordichiAmo 2018”, presentato dall’Associazione Chinefit Asd di Cristina Frattini e patrocinato dal Comune di Pescara.

L’evento ,che ha lo scopo di promuovere la cultura del Benessere e della Salute, si articola in due momenti :

seminario informativo sui benefici del Nordic Walking

camminata dimostrativa gratuita

Professionisti ed esperti che da anni operano nel campo medico e del benessere, illustreranno gli indiscussi e comprovati benefici, della pratica del Nordic Walking, come attività sportiva, all’interno di uno Stile di Vita Sano e Funzionale.

“NordichiAmo” si rivolge al territorio, a tutta la comunità, e vuole rappresentare l’inizio di un percorso informativo e di orientamento sulla scelta della corretta attività motoria, adeguata alle caratteristiche e alle possibilità di ciascun individuo, in modo che non sia una scelta nociva se non addirittura dannosa.

Gli Esperti:

Dr. Roberto di Deo Iurisci (Chinesiologo, Massofisioterapista, Laurea in Scienze Motorie, Diploma ISEF);

Dr. Umberto Cantò (Laurea in Dietista, Diploma ISEF, Diploma di Naturopath)

Dr. Tonino Natarelli (Consigliere Comunale – Ortopedico)

Dr. Sebastiano Carticiano (Psicologo Clinico, Psicologo dello Sport e del Benessere, Istruttore Nordic Walking)

Dr.ssa Cristina Frattini (Operatore Chinesiologo, Personal Trainer, Istruttore Nordic Walking).

PROGRAMMA della Mattina

Il programma prevede:

– Ore 10 iscrizione partecipanti;

– Ore 10.30 Dr. Tonino Natarelli (Consigliere Comunale – Ortopedico)

– Ore 10.45 Dr. Sebastiano Carticiano (i benefici psico-sociali del Nordic Walking);

– Ore 11.00 Dr. Umberto Cantò (Corretta Alimentazione come Stile di Vita e Nordic Walking)

– Ore 11.30 Dr.ssa Crisitna Frattini – Dr. Roberto di Deo Iurisci (Postura e Nordic Walking)

– Ore 11.45 Discussione e interventi dei partecipanti

– Ore 12.15 Buffet – Aperitivo – Saluti

PROGRAMMA del Pomeriggio

– Dalle ore 15 alle 17 si svolgerà una CAMMINATA NORDICA DIMOSTRATIVA GRATUITA e APERTA A TUTTI, con ritrovo presso la Pineta Dannunziana di Via D’Avalos (di fronte lo stadio).

La camminata si svolgerà attraverso un percorso semplice adatto a tutti, della lunghezza di circa 7 km, in pianura e della durata di circa un un’ora e mezza (in cui sarà prevista una piccola sosta).

Si partirà dal punto di ritrovo e da li ci recheremo in spiaggia sul litorale Sud, di fronte l’Auditorium Flaiano, per dirigerci in direzione nord verso il Ponte sul Mare.

Oltrepassato il ponte cammineremo sul lungomare Nord, fino all’altezza di Piazza Primo Maggio dove è prevista una breve sosta.

Si farà ritorno attraverso la spiaggia in direzione sud, dirigendosi, oltrepassando il Ponte sul Mare, verso la Pineta con il laghetto seguendo sempre la spiaggia del litorale sud.

Il percorso si concluderà facendo ritorno al punto di partenza per fare un coffee break.

– Ore 17 Caffè e saluti.

Per info chiamare il 329.2209904 – 333.8578195