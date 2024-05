Pescara N & PN – Babel 12-13: il racconto del match

PESCARA – Brutta prestazione e brutta sconfitta per il Pescara N & PN, battuto in casa dal Babel con il punteggio di 13-12. Se è vero che ai fini della classifica cambia poco, con i bincazzurri già qualificati ai play-off, a preoccupare è stata più che altro la prestazione, peraltro contro un avversario che non aveva nulla da chiedere al campionato. Tanta imprecisione, tanti errori, che alla fine sono costati il ko. Adesso ci sono due settimane per ricaricare le batterie e proiettarsi a gara-1 della semifinale in programma a Catania contro i Muri Antichi: quello che è certo è che servirà un Pescara completamente diverso per provare a giocarsela contro la vincente del girone 4.

Ospiti subito in gol con Bonetti, Miccichè e Bogni, poi segnano De Luca e ancora Bonetti. Al ritorno in vasca gol di Bartocci, Cunko e Cionfi. Dopo l’intervallo lungo vanno in rete Micheletti, Bogni, Micheletti, Gabriel Garcia, D’Incecco, Micheletti, Fredducci, Notarini e Bogni. Nell’ultimo periodo le marcature sono di Andres Garcia, Bartocci, di nuovo Andres Garcia, Bogni, Cunko, Andres Garcia, De Luca e Micheletti.

“Il Babel ha meritato il risultato” dice mister Malara. “Siamo stati nervosi, abbiamo sbagliato tanto e abbiamo preso anche un cartellino rosso con Bartocci. Essere ai play off è l’unica cosa positiva al termine di una stagione segnata da diversi problemi, tra tutti l’assenza di spazi acqua adeguati”. E ancora: “Di certo ai play-off servirà un Pescara diverso da questo. Recuperiamo Giordano e probabilmente rientriamo a Le Naiadi. Ripartiamo da qui”. Poi parla anche il capitano David Micheletti: “Una bruttissima prestazione” taglia corto. “Dovevamo vincere e non ci siamo riusciti, anche per colpa di tantissime disattenzioni. È stata una stagione fatta di alti e bassi, dove abbiamo alternato cose buone e cose meno buone. La squadra ha dimostrato che può vincere e perdere con tutti. Quel che è certo è che andremo a Catania per vincere”.

Tabellino

PARZIALI: 1-4, 2-1, 5-4, 4-4

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis, Fredducci (1), De Luca (2), Cunko (2), D’Incecco (1), Castagna M., Russo, Micheletti (4), Bartocci (2), Cerasoli, Castagna D., Brandoni, Ciaschetti. All. Malara

BABEL: Rambaldo, Lori, Pisu, Notarini (1), Scarfagna, Garcia A. (3), Cionfi (1), Bogni (4), Garcia G. (1), Minelli, Bonetti (2) Miccichè (1), Mazzuca, Corazza. All. Garcia