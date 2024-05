“La transazione sostenibile di sistemi socio-economici”, incontro a Pescara

In Università il 7 maggio si parla del ruolo delle Banche di credito cooperativo. Tra i relatori, il direttore generale del Gruppo BCC Iccrea

PESCARA – L’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Aziendale, la BCC Abruzzese Cappelle Sul Tavo, la Rivista Sustainable and Responsible Management, l’Osservatorio Internazionale per la Gestione dei Rischi della Conoscenza e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara presentano il Convegno: LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI SOCIO-ECONOMICI. IL RUOLO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, che si terrà martedì 7 maggio, nell’Aula 31 dell’Università G. D’Annunzio, in Viale Pindaro 42 a Pescara.

Il Convegno ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo delle banche di credito cooperativo nel processo di transizione verso un’economia e una società più sostenibili. Iniziando dalla trasformazione dei propri processi aziendali in ottica green, le BCC offrono a tutti gli operatori economici un concreto supporto alla transizione ESG, acronimo che si riferisce a tre aree principali, precisamente Environmental (ambiente), Social (società) e Governance, credendo che il cambiamento debba partire, innanzitutto, da una vera e propria “evoluzione culturale”. L’impatto ambientale, sociale e di governance di tutte le organizzazioni che operano sul mercato, come dei singoli risparmiatori, diviene elemento centrale di valutazione, per le banche, e di identità per gli operatori.

Occorrono sforzi congiunti affinché gli obiettivi di sostenibilità di tutti gli operatori economici abbiano una comune matrice culturale. I principi che guidano l’operatività delle BCC costituiranno la base per strutturare un percorso condiviso di trasformazione delle idee e dei comportamenti in una visione sostenibile sempre più condivisa. I temi che verranno affrontati nel Convegno, avranno, dunque, un comune denominatore: la volontà di supportare e stimolare il processo di transizione ESG come processo di evoluzione verso una “cultura ESG”.

PROGRAMMA

ore 11.00 – Saluti del Rettore dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, Prof. Liborio Stuppia; Saluti del Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, Prof.ssa Stefania Migliori;

ore 11.15 – Introduzione alle tematiche del Convegno e presentazione degli interventi a cura del Prof. Michele Borgia, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara;

ore 11.30 – Il valore della reportistica ESG per le imprese del futuro a cura della Prof.ssa Michelina Venditti, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara;

ore 11.45 – ESG reporting in banking – Don’t forget the risks associated with knowledge! A cura della Prof.ssa Susanne Durst, Università di Reykjavík;

ore 12.00 – Gli effetti dei rischi della conoscenza sulla performance di sostenibilità. Il contesto delle Banche di Credito Cooperativo Abruzzesi a cura del Prof. Michele Borgia, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara;

ore 12.15 – Banche e PMI di fronte alla sostenibilità: una sfida di sopravvivenza e sviluppo a cura del Dott. Fabrizio Salusest Commercialista, membro del CDA di EFTILIA STP;

ore 12.30 – Gli effetti della transizione sostenibile sul sistema del credito cooperativo. Presente e futuro del Gruppo BCC Iccrea a cura del Dott. Mauro Pastore, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea;

ore 12.45 – Chiusura del Convegno e saluti finali.

Intanto, domani domenica 5 maggio, dalle ore 10.30, si terrà al Pala Dean Martin di Montesilvano, l’Assemblea dei soci della Bcc Abruzzese – Cappelle sul Tavo.