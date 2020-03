Pescara, modelli presentazione comunicazioni e rilascio autorizzazioni

PESCARA – A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 76 del 22 marzo 2020 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del provvedimento, le attività produttive industriali e commerciali di cui all’allegato 1 continuano la propria attività produttiva. Per queste, la normativa non pone a carico dei titolari alcun adempimento.

Per le altre attività produttive, si informa che sono stati pubblicati sul sito della Prefettura di Pescara i tre modelli per la presentazione delle comunicazioni e per il rilascio delle autorizzazioni come di seguito specificati:

modello 1.

per la comunicazione di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività di cui all’allegato 1, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alia lettera e);

modello 2.

per la comunicazione di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;

modello 3.

Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera h) del DPCM per il proseguimento delle attività dell ‘industria dell ‘aerospazio e della difesa. Si richiama l’attenzione sulla previsione in base alla quale il Prefetto può sospendere l’attivita qualora non ritenga che sussistano le condizioni di cui alla normativa in parola per il suo proseguimento , ma non rilascia autorizzazioni , fuori dei casi di cui alia lettera h).