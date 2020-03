Centri antiviolenza attivi in Regione anche durante il Covid 19

PESCARA – L’emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 non ferma l’attività dei Centri antiviolenza in Abruzzo. I 13 Centri antiviolenza dislocati sul territorio regionale continueranno a garantire sostegno alle donne vittime di violenza mediante accoglienza, ascolto e consulenze legali e piscologiche.

É importante segnalare che accanto al servizio che forniscono i Centri antiviolenza si affianca il numero Verde nazionale 1522 attivo naturalmente anche in questo momento di emergenza sanitaria. A raccogliere la disponibilità dei Centri antiviolenza operanti in Abruzzo è stato il servizio Salute e Benessere sociale della Regione che nei giorni scorsi ha avviato un’indagine conoscitiva coinvolgendo i responsabili dei Centri antiviolenza in relazione soprattutto alle disponibilità logistiche e di personale nel periodo di emergenza sanitaria.

Tutte le strutture operanti e autorizzate dalla Regione hanno dato la piena disponibilità, alcune per l’intera giornata, a garantire i servizi di assistenza, a conferma della valore di pubblica utilità del servizio stesso e del senso di “responsabilità sociale” in capo ai tanti operatori che ogni giorno operano nei Centri antiviolenza. Ecco l’elenco dei Centri antiviolenza e le relative disponibilità.

Foto fonte portale Regione Abruzzo