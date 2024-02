Pescara, messe a dimora 20 piante sempreverdi in via Raffaello

PESCARA – Una collaborazione a scopo benefico tra Comune e numerose imprese del territorio, con il coinvolgimento del mondo del volontariato e della scuola, nello specifico del liceo Scientifico Galilei, che ha permesso di donare nei mesi scorsi all’Aism (l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, presieduta a Pescara da Vittorio Morganti) un pulmino per il trasporto de propri assistiti e offrire alla città di Pescara – primo caso in Abruzzo – 20 giovani alberi di ligustro (pianta sempreverde capace di resistere al vento e all’inquinamento) che ora ornano il tracciato di via Raffaello dove questa mattina il sindaco Carlo Masci e l’assessore al Verde Gianni Santilli hanno incontrato i giornalisti e gli stessi studenti. E’ il frutto del progetto nazionale “Città ad impatto positivo” promosso da PMG (Società benefit per l’impatto positivo), rappresentata questa mattina da Alda Sabina coordinatrice dell’attività, con Aism, Liceo Galilei e Fondazione Conad – per sostenere la cultura ambientale e per supportare la nascita e la gestione di azioni di utilità sociale grazie alla creazione di reti tra Enti, imprese e cittadini.

“Questo esperimento – ha detto questa mattina il sindaco Carlo Masci – ha sortito un risultato molto positivo. Ma abbiamo anche acceso un faro sulla necessità di riempire le aiuole che da molti anni erano vuote. Abbiamo bisogno di verde, lo facciamo ogni volta con il controllo e la collaborazione della Soprintendenza e degli agronomi. Una cosa è certa: molte di queste asole erano spoglie e cercheremo di piantare sempre più alberi, come stiamo facendo anche in Corso Umberto e Piazza Sacro Cuore allo scopo di valorizzare la città e il patrimonio verde di Pescara. Ogni volta che tagliamo una pianta ne piantiamo altre tre, e quelle che siamo costretti a eliminare sono evidentemente morte o pericolose. Comunque lo facciamo con le autorizzazioni di legge. Le polemiche, che sempre e comunque vengono create ad arte, oltre che essere inutili ci stimolano al contrario a migliorare il patrimonio verde di Pescara che sarà utile per la popolazione attuale e per le generazioni future. Ringrazio quindi Pmg e gli sponsor per aver creduto e investito a vantaggio della nostra città”.

Per l’assessore al Verde Gianni Santilli “è importante far capire ai ragazzi – non sono quelli che sono qui presenti – l’importanza del verde cittadino. Lo dimostriamo con il grande piano di potenziamento del patrimonio arboreo che da mesi stiamo portando avanti, e non lo facciamo non solo nelle aree centrali ma anche nelle periferie dove stiamo piantando centinaia di alberi che non fungono soltanto da arrendo di strade e parchi ma rappresentano uno strumento fondamentale di contrasto all’inquinamento e agli effetti del cambiamento climatico”.

I ragazzi del Liceo Galilei, accompagnati questa mattina in via Raffaello dal preside Carlo Cappello hanno potuto partecipare, nell’ambito di questo progetto, a un percorso di formazione sui temi dell’ecostenibilità ambientale e del benessere a questa collegata “per far capire meglio loro le sfide del loro futuro e del pianeta – ha affermato il dirigente scolastico – e aiutarli a comprendere in quale direzione sta andando la società dopo la pandemia e dopo quella condizione di isolamento sociale del tutto innaturale per un adolescente”.

“Lo spirito di queste grande progetto – ha rimarcato Alda Sabina – è favorire il miglioramento della vita di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili. A Pescara abbiamo trovato terreno fertile presso l’Amministrazione rispetto a questa nostra proposta, ma saremo presto presenti anche a Chieti e a Sulmona”.

Gli sponsor dell’iniziativa sono stati complessivamente 25. Il Comune di Pescara ha ricevuto l’attestato di “Città ad impatto positivo”.