PESCARA – “Da via Chieti a via Vespucci, da via Monte Bove a via Benedetto Croce, via Misticoni e sino al grande progetto per il nuovo verde di corso Umberto. Sono solo alcune delle strade che entro 10, massimo 15 giorni, saranno sottoposte a un completo restyling per la piantumazione di nuovi alberi per una somma di oltre 500mila euro, fondi regionali, comunali e frutto in parte di donazioni private. L’obiettivo è quello di risanare il verde esistente, eliminando ad esempio i lecci malati e i pini pericolanti, e prepararci a una primavera rigogliosa che diventi il biglietto da visita per la città in vista della bella stagione”. Lo ha detto il Presidente della Commissione comunale Ambiente Ivo Petrelli, ufficializzando l’esito della seduta che ha visto la presenza dell’assessore al Verde e vicesindaco Gianni Santilli.

“Con l’inizio del nuovo anno abbiamo ritenuto strategico fare un punto circa la progettazione del verde con obiettivo la primavera 2023 – ha spiegato il presidente Petrelli – e di carne al fuoco ce n’è tanta. Partiamo dai fondi disponibili: circa 500mila euro complessivi. Una prima tranche, circa 350mila euro, contributi regionali, ci permetterà di riempire le asole stradali rimaste vuote in seguito alla rimozione di vecchi alberi o semplicemente di sistemare il verde su strade rimaste sino a oggi scoperte; a questa prima somma si aggiungeranno altri 41mila euro di contributo dell’azienda Conad, che inizialmente avrebbe voluto donare mille piantine piccole, ma evidentemente abbiamo preferito dirottare la somma sull’installazione di alberi ad alto fusto, circa 2,50 metri-3 metri; e poi spuntano altri 6mila euro di una donazione della Maico, che originariamente avrebbe voluto dirottare il proprio intervento sulla Riserva naturale dannunziana devastata dal rogo, ma non essendo possibile abbiamo destinato il contributo alle nuove piantumazioni.

La ditta che si è aggiudicata l’appalto è di Avezzano e si avvarrà del supporto logistico in subappalto di una ditta di Montesilvano. Tra le strade interessate dall’intervento spuntano via Chieti, dove sono stati tolti i lecci, via Monte Bove, dove sono stati eliminati dei pini pericolosi, via Vespucci, via Italica, via Misticoni, via San Francesco d’Assisi, via Virgilio, via dei Peligni, via Conte di Ruvo, via Marco Polo, via del Porto, via Pigafetta, viale Pepe, via Thaon de’ Revel, via Candeloro, via Benedetto Croce, via Chiarini, via Carabba. Ma non basta: con l’approvazione dell’ultimo bilancio, prima di Capodanno, il Consiglio regionale ha dirottato su Pescara altri 100mila euro per le piantumazioni e altri 10mila euro che sono stati destinati al Parco di Cocco in cui verranno sistemati anche giochi e attrezzature. Risolti, poi, i problemi su corso Vittorio Emanuele – ha aggiunto il Presidente Petrelli – dove la ditta che si era aggiudicata l’appalto del verde, la Traini, ha provveduto a sostituire le 64 piante secche sulle 210 piantumate e ha aggiunto nuovi cespugli, affidandone la gestione e manutenzione ordinaria all’Associazione Detenuti. La prossima settimana si ufficializzerà la progettazione per il verde di corso Umberto, mentre venerdì prossimo si svolgerà una riunione per decidere il nuovo assetto del verde tutt’attorno a piazza Italia dove dovranno essere tolti i lecci malati. Parliamo dunque di una programmazione imponente che la Commissione avrà occasione di seguire in ogni passo”.