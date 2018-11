Pescara, Market Vibes: prende il via oggi il progetto musicale nei mercati rionali

PESCARA – L’assessore alle Attività Produttive,Giacomo Cuzzi rende noto che esordirà oggi,5 novembre 2018, Pescara Market Vibes il progetto che inserisce la musica nei mercati rionali e coperti della città .Nel mercato di via Pepe, uno dei maggiori del centro Italia, dalle 9 alle 13 si esibiranno dj set e artisti locali con musica dal vivo e selezioni musicali che intratterranno gli utenti durante gli acquisti.

Precisa Cuzzi:

“L’idea è quella di unire la dimensione popolare dei mercati a quella pop della musica e di veicolare un progetto che parte da questi due elementi per valorizzare e promuovere in maniera innovativa la riqualificazione del commercio a km zero e dei nostri talenti musicali.

Occasioni made in Abruzzo dunque per un’idea che andrà oltre la performance che vari artisti eseguiranno: durante le esibizioni verranno realizzati dei video che saranno veicolati sui social al fine di promuovere l’iniziativa e le finalità. Si parte lunedì da uno dei mercati rionali più grandi del Centro-sud quello di Via Pepe Zona Stadio, ma proseguiremo poi con altri appuntamenti fino a Natale nei vari quartieri dove si svolgono i mercati rionali e il progetto verrà esteso anche ai due mercati coperti quello di Porta Nuova in via dei Bastioni e quello di Piazza Muzii, già aperto a eventi musicali e altre contaminazioni culturali.

Il progetto considera i mercati non solo come dei grandi centri commerciali naturali, ma anche come luoghi di aggregazione e di incontro, inoltre daremo a tanti talenti della nostra città la possibilità di esprimere attraverso la musica all’interno di un grande contesto che possiamo definire come un grande palco naturale, che così diventerà anche luogo d’incontro e di scambio culturale tra le generazioni.

L’appuntamento si svolgerà dalle 9 fino alle 13 nell’area dedicata alla vendita della frutta. La performance appunto partirà da lì all’interno di una bancarella allestita per l’occasione in quello che è lo snodo e il cuore pulsante del mercato. Molta importanza verrà data all’aspetto comunicativo. I dj set verranno ripresi e diffusi sia live che successivamente su tutti i canali social. Attraverso la partecipazione di un videomaker, un fotografo e un social media manager si riuscirà ad integrare e a documentare tutti i vari momenti dell’evento, con la creazione e diffusione di un hashtag dedicato #pescaramarketvibes.

È questa un’altra peculiarità del progetto: quella di rendere visibile sui nuovi media un luogo come il mercato rionale che, per tradizione, è luogo di contrattazione reale più che virtuale e fino ad oggi non è mai stato un contenitore di piccoli eventi in grado di renderlo attrattivo anche per generazioni diverse da quelle degli utenti consuetudinari.

Ci saranno vari dj che si alterneranno in performance musicali durante lo svolgimento del mercato, sarà dato ampio spazio al coinvolgimento degli operatori del luogo con interviste, racconti e partecipazione. Infine tutto il materiale raccolto verrà sui canali social, creando contest e partecipazione attiva anche sulla rete digitale”.