Pescara, lesioni personali e detenzione droga: una denuncia e arresto

PESCARA – Le pattuglie della Squadra Volante, dirette dal Vice Questore Aggiunto Varrasso Pierpaolo, hanno denunciato un uomo per lesioni personali aggravate. Alla sala operativa della Questura, nella decorsa notte, veniva segnalato il comportamento di un uomo che stava creando disordini all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale: mentre era in attesa di essere visitato, aveva aggredito un addetto della struttura sanitaria colpendolo con un coltellino ad una gamba, cagionando lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. L’uomo, veniva individuato dai poliziotti, giunti immediatamente sul posto, nell’area antistante l’ospedale.

Aveva droga in casa droga e materiale per il confezionamento, un arresto eseguito dalle Volanti della Questura di Pescara dopo una perquisizione domiciliare. Gli agenti della Volante, questa mattina, sono intervenuti in un appartamento di via Tavo per controllare un detenuto ai domiciliari. L’uomo non veniva trovato presso l’abitazione; scattavano quindi le ricerche e la persona veniva rintracciata poco dopo in strada. A tal punto, gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e insofferente dell’uomo, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione, avvalendosi dell’unità cinofila, rinvenendo sostanza stupefacente – risultata cocaina ed eroina – per un totale di circa 160 grammi e materiale per il confezionamento. I poliziotti hanno proceduto nell’immediatezza al sequestro di quanto trovato e all’arresto del detenuto già ai domiciliari. L’uomo chiamato a rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini di spaccio è stato associato in carcere.