Pescara, lavori su via Colle Innamorati: divieti e altre informazioni

Il 28 e 29 agosto in occasione dei lavori per il rifacimento della condotta fognante è stata emanata un’ordinanza che pone alcuni divieti. Ecco quali

PESCARA – In occasione dei lavori per il rifacimento della condotta fognante, il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n.438 del 22/08/2019, ha istituito il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati, il divieto di transito agli autobus ed ai mezzi pesanti e l’istituzione del senso unico alternato sul tratto di strada tra Via Colle Innamorati n.228 e Via Colle Innamorati n. 234, nelle giornate del 28 e 29 Agosto 2019.

L’Ordinanza impone all’impresa esecutrice dei lavori (COGEMA), di garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale, ecc.